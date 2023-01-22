Берлин разрешил Польше отправить «Леопарды» Украине

Берлин не будет препятствовать, если Польша поставит танки Leopard 2 Киеву.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», – об этом сообщил Reuters со ссылкой на главу МИД ФРГ Анналену Бербок.

Между тем, бундестаг накануне не смог договориться о том, чтобы дать разрешение третьим странам на поставку немецких танков Киеву.

Напомним, ранее из-за позиции Германии западным странам не удалось согласовать поставку Украине большой партии танков «Леопард-2».

Симферополь, Валентин Карамазов

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