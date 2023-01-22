Зеленский назвал новую повальную мобилизацию «созданием резервов для помощи фронту»

Военное руководство Украины получило задание «создать резервы», чтобы солдаты на передовой имели возможность «восстанавливать силы в тылу после боевых действий».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», – так президент Украины Владимир Зеленский объяснил необходимость очередной мобилизации.

По его словам, он не может раскрыть подробностей мобилизации, но «Ставка верховного главнокомандующего приняла соответствующие решения, и дальше командующие работают над их реализацией на своих направлениях».

«Люди не просто важны, а очень важны», – добавил Зеленский.

«По всей видимости, именно с этим связаны раздачи повесток по всей Украине», – комментируют заявление украинские телеграм-каналы.

Симферополь, Валентин Карамазов

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