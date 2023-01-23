Китайцы завалили Арбитражные суды Крыма и Севастополя исками к местным предпринимателям

Китайская компания завалили Арбитражный суд Севастополя исками к местным предпринимателям.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», китайской фирме «Бэйцзин Масккинг Технолоджи Девелопмент Ко», являющейся правообладателем марки электронных сигарет Maskking, очень не нравится, что в Севастополе продают ее продукции без разрешения и соответствующих отчислений владельцу бренда.

Компания подала уже несколько десятков исков. Первый поступил осенью сентябре 2022 года, и суд удовлетворил требование истца взыскать с продавца 53 тысячи рублей: 50 тысяч в качестве компенсации за нарушения исключительных прав, 550 рублей для возмещения стоимости контрольной закупки, ставшей вещественным доказательством по делу, 357 рублей 54 копейки для возмещения стоимости почтовых отправлений и 2 тысячи рублей для компенсации госпошлины.

После этого, в декабре, компания подала еще несколько десятков заявлений. Суд уже начал их рассматривать.

В соседней Республике Крым в декабре было подано 140 аналогичных исков. «В большинстве случаев судебные инстанции удовлетворяли исковые требования китайской организации в полном объеме, – пишет ForPost. – Однако уже в 2023 году стало известно о решениях, по которым сумма компенсации была снижена судом с заявленных 100 тысяч до 10 тысяч рублей».

Севастополь, Олег Яковенко

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