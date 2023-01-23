Ничего себе качели: в Крыму летнее тепло сменится снегопадом

В Крыму после почти летней погоды ожидается снег.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в минувшие выходные температура воздуха на полуострове поднималась до +20 градусов Цельсия. Однако уже сегодня будет не выше +8, а ночью может похолодать до -3.

К четвергу же, по данным ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», и вовсе ожидается снег. Ночные заморозки прогнозируются в Крыму до конца недели.

Симферополь, Лиана Макоба

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