В Крыму зафиксирована вспышка бруцеллеза серди людей

В Крыму зафиксирована вспышка бруцеллеза: сначала заболели коровы, потом люди

Как передает корреспонденнт РИА «Новый День», инфекция зафиксирована в двух фермерских хозяйствах в Белогорском районе. По данным Роспотребнадзора, заболели 9 человек.

В Госкомитете ветеринарии РК отметили, что это первая за последние 20 лет вспышка бруцеллеза. Животных привезли в Крым уже больными. Зараженные коровы уничтожены.

Заразившиеся люди переносят инфекцию бессимптомно.

Между тем, Главное следственное управление СК России по Крыму и Севастополю возбудило уголовное дело по факту производства и сбыта товара, не отвечающего требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч.1 ст. 238 УК РФ).

Напомним, бруцеллез – зоонозная инфекция, характеризующаяся полиорганными патологиями и склонностью к хронизации. Значимым патогенетическим компонентом бруцеллеза является аллергическая реактивность. Передача бруцелл происходит в основном пищевым и водным путем, наиболее часто через молоко и мясо зараженных животных. В животноводческих хозяйствах инфекция может передаваться воздушным и контактным путем.

Инкубационный период бруцеллеза в среднем составляет 1- 4 недели, но при формировании латентного носительства удлиняется до 2-3 месяцев. Острый бруцеллез обычно развивается быстро, у пожилых лиц начало может быть постепенным. Температура тела резко поднимается до высоких цифр, потрясающий озноб чередуется с проливным потом, развивается интоксикация. Лихорадочный период чаще всего составляет несколько дней, но может затянуться до месяца.

Больные отмечают расстройства сна, аппетита, головные боли, эмоциональную лабильность. Увеличиваются лимфатические узлы, могут развиваться фиброзы.

При тяжелом течении возможно развитие инфекционно-токсического шока, аллергических реакций, осложнений в виде воспаления оболочек сердца (перикардит).

Еще одно из осложнений – заюолевание суставов: развиваются реактивные полиартриты, бурситы и тендовагиниты. Возможны проблемы с половыми органами.

Симферополь, Лиана Макоба

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