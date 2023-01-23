В Симферополе «скорая» попала в ДТП, есть пострадавшие

В Симферополе машина скорой помощи попала в ДТП, пострадали 4 человека.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня у Центрального рынка.
«Водитель автомобиля Peugeot, пересекая перекресток с круговым движением в районе улицы Севастопольской, не предоставил преимущество автомобилю скорой медицинской помощи, в результате чего обе машины наехали на ограждение», – сообщили в прокуратуре РК.
Пострадали 4 человека: 3 медика и водитель «скорой». В больницу доставили троих.
Свою проверку по факту ДТП начала прокуратура.
Симферополь, Лиана Макоба
© 2023, РИА «Новый День»
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