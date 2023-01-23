Строительство новой магистрали из Крыма в материковую Россию начнется уже в 2023 году

Строительство новой магистрали из Крыма в материковую Россию начнется уже в текущем году. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.

Как уже сообщал «Новый День», о том, что Крым собираются связать новой трассой с материком через новые территории, еще в декабре заявлял глава Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, пропускная способность 4-полосной дороги превысит 30 тысяч автомобилей в сутки.

Магистраль соединят с трассой «Таврида», что позволит взять Азовское море в дорожное «полукольцо».

Предполагается, что строительство начнется с двух сторон – в Крыму (от Джанкоя) и в Ростовской области (от Ростова-на-Дону).

«Сейчас идут проектно-изыскательские работы, так что строительство может начаться уже в 2023 году», – сообщил Сальдо.

По словам чиновника, стоимость строительства предварительно оценивается примерно в 400 млрд рублей.

Симферополь, Олег Яковенко

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