Скандал в ВСУ: продукты для армии Украины закупают по тройным ценам

На Украине разразился скандал вокруг поставок продовольствия для армии: оказалось, что цены для ВСУ в несколько раз превышают рыночное.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в СМИ попало соглашение Министерства обороны Украины на услуги организации питания в 2023 году воинских частей, дислоцированных в Полтавской, Сумской, Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях. Документ подписан 23 декабря 2022 года. Цена контракта – свыше 13 миллиарда гривен.

Закупочные цены на продукты, которые в нем заложены, оказались выше в 2-3 раза, чем рыночные.

Так, контракт предусматривает поставку яиц по 17 гривен за штуку, тогда как розничная цена в магазинах Киева сейчас около 7 гривен за штуку. Картофель заказали по 22 грн за килограмм, а цена в магазине составляет 8-9 гривен.

В министерстве обороны Украины заявили, что цены не завышены, а просто произошла техническая ошибка.

«В документе, обнародованном в СМИ, указана аномальная цена на яйца, которую восприняли как 17 гривен за штуку. На чем выстроили теорию заговора. На самом деле это обычная техническая ошибка, которую совершил поставщик, – утверждает министр обороны Украины Резников. – Яйца – единственная категория из каталога, которая в приложении к сделке рассчитывается в штуках. Поставщик указал цену не за штуки, а за вес яиц, когда переносил данные из одной таблицы, где все было приведено в единицу измерения на вес, в другую таблицу».

Разницу в 2,5 – 3 раза в ценах на картофель Резников комментировать не стал, но заявил, что все «технические ошибки» в контрактах уже исправляются.

Киев, Платон Ефимчук

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