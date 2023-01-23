Украинская разведка «разгадала» тактику ВС РФ

Нежелание ВСУ отказываться от бессмысленного сопротивления и готовность при этом нести огромные потери в живой силе и технике – кардинально изменило тактику вооружённых сил РФ на поле боя.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», такой вывод следует из заявления заместителя начальника Главного управления разведки Украины Вадима Скибицкого.

«Чем больше мы воюем, тем больше они делают выводы. Они сейчас выстраивают более четкую систему управления по всей линии фронта, это мы четко видим. Они меняют тактику применения своих подразделений. Если год назад это были БТГр, батальонные тактические группы, то сейчас они вернулись к классической схеме – бригада, полк, батальон», – утверждает он.

«Они начали создавать штурмовые отряды, которые насчитывают 140-160 человек. Такие отряды включают механизированные подразделения, танки, артиллерию, минометы, противотанковые средства – чтобы прорываться на отдельных участках именно благодаря штурмовым действиям», – добавил Скибицкий.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»