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Понедельник, 23 января 2023, 17:47 мск

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Очередную группу депутатов бывшей партии Медведчука лишат мандатов

Медведчук в гостях у президента РФ. Фото: пресс-служба Кремля

Ещё четырех депутатов от запрещенной Зеленским партии «Оппозиционная платформа – За Жизнь» досрочно лишат мандатов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на источники в Верховной раде.

Сообщается, что речь идёт о Наталье Королевской, Олеге Волошине, Александре Пономареве и Юрии Солоде.

«В ближайшее время ожидаем новый Указ президента о лишении украинского гражданства нескольких нардепов Верховной Рады от бывшей фракции ОПЗЖ. На основании наличия у них российских паспортов. Далее по плану голосование в парламенте за досрочное прекращение их полномочий, как это уже было в январе», – отметил источник.

Напомним, ранее гражданства и мандатов лишились Виктор Медведчук, Тарас Козак, Ренат Кузьмин и Андрей Деркач.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»

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