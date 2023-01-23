Очередную группу депутатов бывшей партии Медведчука лишат мандатов

Ещё четырех депутатов от запрещенной Зеленским партии «Оппозиционная платформа – За Жизнь» досрочно лишат мандатов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на источники в Верховной раде.

Сообщается, что речь идёт о Наталье Королевской, Олеге Волошине, Александре Пономареве и Юрии Солоде.

«В ближайшее время ожидаем новый Указ президента о лишении украинского гражданства нескольких нардепов Верховной Рады от бывшей фракции ОПЗЖ. На основании наличия у них российских паспортов. Далее по плану голосование в парламенте за досрочное прекращение их полномочий, как это уже было в январе», – отметил источник.

Напомним, ранее гражданства и мандатов лишились Виктор Медведчук, Тарас Козак, Ренат Кузьмин и Андрей Деркач.

Симферополь, Валентин Карамазов

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