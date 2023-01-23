Свиной грипп продолжает наступление на Крым

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Крыму за минувшую неделю выросла почти на 10%.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в течение предыдущей семидневки острыми респираторными вирусными инфекциями в Крыму заразились 1 тысяча 342 человека, показатель на 10 тысяч населения – 54,3. В сравнении с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 9,6%, уточнили в Роспотребнадзое.

Эпидемический порог в РК превышен на 62,8%, в Севастополе – на 29,4%.

По данным лабораторного вирусологического мониторинга, заболеваемость респираторными инфекциями на полуострове обусловлена активной циркуляцией вирусов преимущественно гриппа типа А (H1N1) пандемический.

Симферополь, Лиана Макоба

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