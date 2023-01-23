Разведка Украины доложила, когда начнутся «активные боевые действия»

Активные боевые действия начнутся в феврале-марте и будут проходить на территории Донбасса.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким прогнозом выступил замначальника Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий.

«Февраль-март будут активные боевые действия, и именно в Луганской и Донецкой областях. Мы еще видим сейчас переброску 2-й механизированной дивизии 1-й танковой армии из Беларуси. Не исключаем, что они могут снова попытаться зайти на нашу территорию через границу, это Купянское направление, возможно и возобновление наступательных действий с целью возвращения под контроль ранее захваченных врагом территорий в Луганской области», – рассказал он в интервью украинским СМИ.

Симферополь, Валентин Карамазов

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