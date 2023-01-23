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Понедельник, 23 января 2023, 17:48 мск

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Американский конгрессмен придумал, как побудить европейцев отправить Украине «Леопарды»

Капитолий, фото: официальный сайт сената США

Отправка на Украину хотя бы одного танка «Абрамс» создаст эффект домино, который вынудит другие страны передать Киеву танки Leopard.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол.

«Если мы объявим, что собираемся дать танки Abrams, хотя бы один, это приведет к… Как я слышал, Германия ожидает, что мы возьмем на себя инициативу», – рассуждал конгрессмен.

По его словам, это поможет Украине не допустить затяжную войну.

«Даже если мы только заявим, что поставим танки Abrams, я думаю, этого будет достаточно, чтобы Германия начала действовать», – утверждает Маккол.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»

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