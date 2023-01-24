Радионуклиды, тяжелые металлы и прочие «сюрпризы»: ученые проведут комплексное исследование воды Северо-Крымского канала

Ученые проведут комплексное исследование воды Северо-Крымского канала – впервые с 1995 года. Об этом рассказала ведущий научный сотрудник Института биологии южных морей имени Ковалевского РАН, кандидат биологических наук Наталья Мирзоева.

Как уже сообщал «Новый День», подача воды по Северо-Крымскому каналу возобновилась в марте 2022 года. Это позволило возродить на полуострове рисоводство и уже получить первый урожай. Воду из канала начали брать и для промышленных нужд.

В минувшем году ученые провели 6 исследований воды, одно из них показало высокое содержание искусственного радионуклида стронция-90: концентрация превысила 400 беккерель на 1 метр кубический.

«Такие величины в Северо-Крымском канале и в нижнем Днепре мы наблюдали в 1988 году. Тогда, через два года после аварии на ЧАЭС, стронций-90 шел практически транзитом с места аварии в растворенном виде к нам сюда вниз. Вероятно, происходят какие-то процессы, которые позволяют поступать этому радионуклиду в таких значительных концентрациях и в настоящее время ", – говорила тогда Мирзоева. Впрочем, она же заверила, что поводов для беспокойства нет: выявленная концентрация не превышала предельно допустимых значений.

В целом, качество воды в канале характеризовалось как хорошее.

Теперь перед учеными поставлена задача провести комплексное исследование воды, поступающей по каналу в Крым, а также ее влияние на состояние орошаемых земель и выращиваемых на них культур.

«В современных условиях, когда столько объектов находится вдоль Днепра и все это стекает по Северо-Крымскому каналу, а мы – последняя принимающая точкаэта работа будет важна, пока существует канал, – цитирует Мирзоеву РИА Новости Крым. – В этом году у нас добавятся углеводороды, мы будем измерять нефтяные загрязнения и так далее. То есть будем расширять спектр измеряемых параметров. Кроме того, задача выяснить, сколько и каких загрязняющих веществ способно задержаться в почве, а что сбрасывается в море».

Кроме того, будет анализироваться концентрация воде долгоживущих искусственных радионуклидов и микроэлементов, включая тяжелые металлы.

В ходе исследований планируется создать научную базу и начать прогнозировать обстановку, а также разработать рекомендации для оптимального и безопасного использования днепровской воды для орошения крымских территорий. Проект рассчитан пока на 2 года.

Севастополь, Лиана Макоба

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