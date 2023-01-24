Крымский мост снова закроют для автотранспорта

В ночь с 25 на 26 января Крымский мост снова закроют для движения автотранспорта. Это связано с проведением ремонтно-восстановительных работ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ограничивать движение начнут в 23:00 в среду, 25 января. Полностью автодорожная часть моста будет закрыта с 0 до 12 часов 26 января.

Водителей просят планировать маршруты с учетом этого графика.

Симферополь, Лиана Макоба

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