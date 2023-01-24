Чиновникам и силовикам запретили покидать Украину

На Украине запретили выезжать за границу без служебной цели целому ряду госслужащих и представителей силовых структур.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно указу, основанному на решении Совета национальной безопасности и обороны, страну без особого разрешения запрещено покидать:
– министрам и их заместителям,
– народным депутатам,
– руководителям центральных органов исполнительной власти и их заместителям,
– главе Офиса президента и его заместителям, руководителям других служб, созданных президентом,
– главам СБУ и НБУ и их заместителям,
– всем членам Нацсовета по ТВ, Центризбиркома и Счетной палаты,
– секретарю СНБО и его заместителям,
– главам других государственных коллегиальных органов,
– омбудсмену и его представителям,
– главам всех госадминистраций и их заместителям,
– главам всех остальных госорганов и их заместителям,
– главам всех местных органов власти,
– судьям любого ранга,
– прокурорам,
– руководителям структурных подразделений госорганов и всем, кто имеет бронь от мобилизации.
Кроме того, СБУ будет проверять законность решений всех органов власти о выезде граждан за границу и обоснований необходимости поездки.
Киев, Платон Ефимчук
© 2023, РИА «Новый День»
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