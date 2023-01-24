Чиновникам и силовикам запретили покидать Украину

На Украине запретили выезжать за границу без служебной цели целому ряду госслужащих и представителей силовых структур.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно указу, основанному на решении Совета национальной безопасности и обороны, страну без особого разрешения запрещено покидать:

– министрам и их заместителям,

– народным депутатам,

– руководителям центральных органов исполнительной власти и их заместителям,

– главе Офиса президента и его заместителям, руководителям других служб, созданных президентом,

– главам СБУ и НБУ и их заместителям,

– всем членам Нацсовета по ТВ, Центризбиркома и Счетной палаты,

– секретарю СНБО и его заместителям,

– главам других государственных коллегиальных органов,

– омбудсмену и его представителям,

– главам всех госадминистраций и их заместителям,

– главам всех остальных госорганов и их заместителям,

– главам всех местных органов власти,

– судьям любого ранга,

– прокурорам,

– руководителям структурных подразделений госорганов и всем, кто имеет бронь от мобилизации.

Кроме того, СБУ будет проверять законность решений всех органов власти о выезде граждан за границу и обоснований необходимости поездки.

Киев, Платон Ефимчук

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