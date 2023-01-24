Севастополе разгорелся скандал вокруг дома, давно признанного опасным

В Севастополе никак не могут расселить дом, признанный аварийным еще 3 года назад. Пришлось вмешиваться правоохранительным органам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дом №7 на улице Хрулева построен в 1948 году и приказом Департамента городского хозяйства от 25 февраля 2020 года признан авариным и подлежащим сносу.

Сейчас здание находится в непригодном для проживания состоянии, но в нем до сих пор обитают 8 семей.

Прокуратура выяснила, что большинство из них не имели документов, подтверждающих право на занимаемую жилплощадь. В 2022 году удалось добиться, чтобы две из трех таких семей и четыре человека получили право на новые жилые помещения взамен аварийных.

Однако предоставлять жилплощадь чиновники не торопятся, заявляя, что расселение дома №7 по улице Хрулева предусмотрено Региональной адресной программой по переселению, срок исполнения которой истекает 31 декабря 2026 года. То есть, севастопольцы могут провести в опасном доме еще 4 года.

«Прокуратурой проводятся дополнительные надзорные мероприятия с целью проверки бесперебойного обеспечения аварийного дома коммунальными ресурсами, а также необходимости признания в судебном порядке права проживания в нем граждан с целью их дальнейшего расселения», – сообщили в ведомстве.

Свою проверку начал и Следственный комитет: «Организована процессуальная проверка по информации, размещенной в социальных сетях, о непринятии мер к расселению граждан из аварийного дома в Нахимовском районе Севастополя. Проверка проводится на предмет наличия в действиях должностных лиц признаков преступления, предусмотренного статьи 293 УК РФ («Халатность»)», – заявили в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю.

Севастополь, Лиана Макоба

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