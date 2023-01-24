В Киеве пожаловались на убийственное ноу-хау «вагнеровцев» в Бахмуте

Штурмовые группы «вагнеровцев» нашли способ эффективно использовать своё явное преимущество над ВСУ в ближнем контактном бою и теперь успешно перемалывают живую силу украинской армии в Бахмуте.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве рассказал бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко, который часто посещает линию фронта.

По его словам, ВСУ платят огромную цену за удержание Бахмута.

«Наши бойцы в окопах, которые сидят там до ротации 4-5-7, иногда и больше дней, просто истощаются. Вечером, когда падает темнота, туман, к окопам русские подводят АГСы – это автоматические гранатометы, забрасывают ими наши окопы, бойцы, конечно, приседают, прячутся в специальные укрытия. В этот момент к окопам под прикрытием этого пушечного боя подходят тренированные «вагнеровцы» или другие спецназовцы и, имея ночное видение, ночные дроны, по команде прекращают свой обстрел и вскакивают в наши окопы. Начинается контактный бой, фактически врукопашную», – отметил он.

«Это их ноу-хау тут, в Бахмуте, оно достаточно тяжелое для наших вооруженных сил… Цена за оборону Бахмута достаточно высока. Мы прекрасно понимаем, что это нужно в целом для победы в войне. Но очень хочется, чтобы люди не просто автоматически говорили «Слава ВСУ!», а понимали цену этих боев», – приводит слова Луценко «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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