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Вторник, 24 января 2023, 18:39 мск

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Украина направила России список в 748 пленных на обмен

Лубинец. Фото: Верховная рада

Украина передала России список из 748 военнопленных для верификации состояния здоровья и места нахождения. В Киеве утверждают, что все они имеют ранения различной степени тяжести.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», информацию озвучил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.

По его словам, результаты проверки этого списка, как и предоставленного украинской стороне списка раненых российских военнопленных, будут предметом дальнейших переговоров между сторонами.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»

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