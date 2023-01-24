Украина направила России список в 748 пленных на обмен

Украина передала России список из 748 военнопленных для верификации состояния здоровья и места нахождения. В Киеве утверждают, что все они имеют ранения различной степени тяжести.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», информацию озвучил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.
По его словам, результаты проверки этого списка, как и предоставленного украинской стороне списка раненых российских военнопленных, будут предметом дальнейших переговоров между сторонами.
Симферополь, Валентин Карамазов
© 2023, РИА «Новый День»
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