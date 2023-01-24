Инфляция в Крыму и Севастополе превышает общероссийские показатели

Инфляция в Республике Крым и Севастополе в декабре превысила общероссийские показатели.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Банка России, годовой темп прироста цен в Севастополе в декабре 2022 года составил 12,1%, опередив средний показатель по стране (11,9%) и по Южному федеральному округу (11,7%).

В годовом выражении продукты питания по сравнению с ноябрем подешевели на 0,5 п.п., до 11%. Увеличилось предложение привозных овощей и фруктов, поэтому снижались цены на чеснок, а бананы, яблоки, лимоны, помидоры, орехи и сухофрукты в годовом выражении дорожали медленнее, чем в ноябре.

«Рекордный урожай зерновых в стране удешевил отпускную стоимость кормов для животных и птицы, поэтому издержки производителей молочной продукции и яиц снизились, и темпы прироста цен на эти товары замедлились, – отметил управляющий Отделением Севастополь Центрального банка Российской Федерации Михаил Бежан. – Кроме того, высокая урожайность повлияла и на рост объемов производства и сокращение себестоимости муки. Это отразилось на ценах хлебобулочных изделий, которые стали дорожать медленнее, чем в ноябре».

В непродовольственном секторе декабрьские цены по сравнению с прошлогодними росли меньшими темпами, чем в ноябре, а по некоторым товарам даже снизились. Например, из-за отложенного потребительского спроса медленнее дорожали автомобили, электротовары и бытовые приборы, а смартфоны и ноутбуки в годовом выражении дешевели быстрее.

Динамику годового темпа прироста цен на услуги в декабре формировала, в первую очередь, индексация коммунальных тарифов, сроки которой по всей стране перенесли с июля 2023 года на декабрь 2022 года. В итоге в Севастополе подорожало отопление, водоснабжение и водоотведение, электро- и газоснабжение. Кроме того, продолжающиеся ограничения на авиаперелеты на юге России повысили спрос на пассажирские железнодорожные перевозки, и поэтому в годовом выражении подорожал билет в плацкартный вагон и ускорился рост стоимости проезда в купейном вагоне.

В Республике Крым, благодаря росту производства мясомолочной продукции в стране и урожаю местных фруктов, а также снижению расходов фермеров и сдержанной потребительской активности годовая инфляция в Крыму в декабре 2022 года замедлилась до 13,2% после 13,3% в ноябре.

В последний месяц 2022 года в регионе снизились годовые темпы прироста цен на сосиски, сардельки, мясные полуфабрикаты, сметану, молоко и сливки. Благодаря хорошему урожаю в регионе замедлился рост цен на яблоки и ускорилось снижение цен на виноград.

Снизились годовые темпы прироста цен на отечественные и иностранные легковые автомобили – на это повлияла сдержанная потребительская активность. Менее востребованными стали и автомобильные шины, рост цен на которые также замедлился.

В то же время ускорился рост цен на коммунальные услуги.

Симферополь, Лиана Макоба

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