Украина пугает своих граждан эвакуацией из Грузии, Тбилиси заявляет о «позорной спекуляции»

Посольство Украины в Тбилиси пугает своих граждан эвакуацией из Грузии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», таким образом украинская сторона отреагировала на переговоры России и Грузии о возобновлении прямого авиасообщения.

Временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов усмотрел прямую угрозу для соотечественников в «массовом наплыве россиян».

«В случае восстановления прямого авиационного сообщения и роста реальных рисков безопасности, я хочу сказать, что на сегодня посольство не исключает возможность обращения к международным организациям, к нашим международным партнерам с тем, чтобы рассмотреть возможность оказания помощи в массовой эвакуации граждан Украины с территории Грузии», – заявил чиновник.

В Тбилиси уже называли это заявление «позорной спекуляцией».

В частности, председатель правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе отметил, что страна уже пережила три подобных спекулятивных кампании в 2022 году: в марте, летом и в сентябре-октябре.

«Все три были чистой спекуляцией. Никаких рисков не было создано – в том числе для безопасности проживающих в нашей стране украинцев. Все это было позорной спекуляцией и, конечно, сегодняшнее заявление Касьянова – тоже позорная спекуляция», – заявил Кобахидзе, подчеркнув: «Все знают, что возобновление полетов не имеет ничего общего с притоком россиян в Грузию».

Тбилиси, Платон Ефимчук

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