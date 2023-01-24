«Удавка вокруг Бахмута сжимается» – украинский политолог

Украинская армия попала в тяжёлое положение на фронтах, а руководство страны пребывает в ступоре.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил украинский политолог Олег Соскин.

«Продолжаются очень тяжелые боевые действия на фронте. Так выглядит, что, к сожалению, Соледар пока утрачен, так же, как Соль и, видимо, Клещеевка. Бои идут вокруг Бахмута и там удавка потихоньку сжимается. Даже внешняя разведка Германии утверждает, что потери там украинской армии 200-ми и 300-ми, исчисляются трехзначным числом в день.К сожалению, мы не слышим реального ответа от украинского руководства», – отметил политолог.

Он прогнозирует, что украинский президент может запросить перемирия.

«Что произойдет? Сейчас Зеленский согласится на прекращение огня. А поскольку потеряны Соледар, Соль, Клещеевка, плюс удар идет на Орехово – там тоже населенный пункт или потерян, или почти потерян, то есть они готовятся к прорыву», – приводит слова Соскина «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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