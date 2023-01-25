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Среда, 25 января 2023, 10:00 мск

Новости Крым

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Обиженный крымчанин убил собственную бабушку

Крымчанин задушил собственную бабушку.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, в полицию обратилась жительница села Левадки, сообщив, что обнаружила пожилую соседку в ее частном доме без признаков жизни. Судебно-медицинская экспертиза выявила насильственный характер смерти пенсионерки.

Как выяснилось, поздно вечером 17 января нетрезвый 33 крымчанин заехал к своей бабушке. Но разговор между родственниками не заладился и перерос в конфликт. Обидевшись на бабушку, мужчина задушил ее полотенцем и скрылся. Крымчанина задержали в Евпатории. Свою вину он признал.

Ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».

Симферополь, Олег Яковенко

© 2023, РИА «Новый День»

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