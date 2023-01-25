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Удаление сосулек с крыш зданий

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NewDayNews.ru

Среда, 25 января 2023, 11:10 мск

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В Ялте при строительстве детского сада уничтожают краснокнижные деревья

В Ялте во время строительства детского сада начали уничтожать краснокнижные деревья.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, объект возводится на улице Красноармейской. Местные жители утверждают, что строители сносят кедры, растущие на прилегающей к стройплощадке территории.

Отметим, детские сады – это ответственность муниципальной власти, и строятся они под контролем мэрии. Почему чиновники допустили снос краснокнижных деревьев, выяснит Следственный комитет.

«По данному факту организована процессуальная проверка. Следователями будут проверены изложенные гражданами доводы, установлены обстоятельства и условия возведения дошкольного учреждения с учетом мер по сохранению ценных пород деревьев», – сообщили

Ялта, Олег Яковенко

© 2023, РИА «Новый День»

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