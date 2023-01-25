В Крыму изуродовали памятник Ленину

В Саках неизвестные облили краской памятник Ленину и написали на его постаменте нецензурные слова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в Курортном парке. Городские власти обратились в полицию.

«Уверен, как и все предыдущие вандалы и расхитители муниципального имущества будут найдены и привлечены к ответственности», – заявил глава администрации Сак Александр Овдиенко.

Правда, градоначальник не пояснил, почему сам памятник находится в таком запущенном состоянии: краска облупилась, от постамента отваливается облицовка, обнажая кирпичную основу, а ступени, ведущие к памятнику, рассыпаются.

Чиновник лишь пообещал, что в скором времени памятник реставрируют, а парк благоустроят. Когда – не уточнил.

Саки, Олег Яковенко

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