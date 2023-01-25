Бельгия придумала, что дать Украине вместо «Леопардов»

Бельгия выделит Украине новый пакет военной помощи, в который войдут системы ПВО, противотанковое оружие, а также боеприпасы.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила министр обороны страны Людивин Дедондер.

«В эту пятницу на заседании правительства я собираюсь предложить новую помощь именно для удовлетворения неотложных потребностей украинцев по ПВО и противотанковому оружию, а также по боеприпасам», – сообщила министр.

Она добавила, что танки Leopard в новый пакет военной помощи не войдут, так как Бельгия продала их 10 лет назад из-за окончания эксплуатации.

Симферополь, Валентин Карамазов

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