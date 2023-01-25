Русские срежут «Павлоградскую дугу» и окружат всю нашу восточную группировку – украинский генерал

ВС РФ могут внезапно ударить с северного и южного флангов фронта в направлении Павлограда и взять в окружение всю группровку ВСУ в Донбассе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил бывший замсекретаря украинского Совбеза генерал ВСУ Сергей Кривонос.

По его словам, росийская армия активно готовится к масштабному наступлению.

«Угроза российского наступления есть, и у нас есть критические направления, о которых знают русские, которые они рассматривают, и непосредственно, в первую очередь, это запорожское направление и харьковское направление», – отметил он.

«Если одновременно в обход того же Харькова россияне будут наступать в направлении Павлограда и встречным – со стороны Запорожья – также в направлении Павлограда, то можно нашу группировку на Донбассе взять в окружение с целью полностью отрезать от системы логистики... И со временем вопрос даже не об уничтожении, а в том, что когда топливо, еда и боеприпасы закончатся, то воевать будет слишком сложно», – приводит слова Кривоноса «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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