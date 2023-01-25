Союзники поставляют на Украину опасные продукты питания

Союзники поставляют на Украину опасные продукты, представляющие собой «бомбу замедленного действия». Об этом сообщило управление Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в магазинах региона обнаружили печенье, в состав которого входил акриламид.

Это органическое соединение – амид акриловой кислоты. Отличается высокой растворимостью в воде и спиртах. Проявляет сильные нейротоксические свойства. Вызывает усиленное потоотделение, онемение конечностей и даже паралич. Поражает печень и почки.

«Характерной особенностью акриламида является то, что признаки отравления проявляются только после скрытого периода от нескольких дней до недель», – уточнили в Госпродпотребслужбе.

В жареных или запеченных продуктах, а также выпечке акриламид может образовываться в реакции между аспарагином и сахарами. Эта проблема решается путем добавления специальных ферментов, но это удорожает продукцию, и ряд производителей, стремясь снизить издержки, от него отказываются, поставляя на рынок опасные для людей продукты.

Печенье, обнаруженное на Украине, изготавливается в Румынии, а в страну попадает из Польши.

Киев, Платон Ефимчук

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