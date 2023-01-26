В особо охраняемых природных территориях России разрешат строить

В особо охраняемых природных территориях России (ООПТ) начнут сдавать в аренду землю и разрешат строить. Вопрос обсуждался в правительстве РФ.

Как передает корреспондент «Новый День», на ООПТ федерального значения приходится 75 млн гектаров земли и морских акваторий. Сейчас отдых разрешен на 8% этих территорий (6 млн га).

В минувшем году ООПТ посетили 14 млн человек, что на 32% больше, чем годом ранее.

В 2023 году на создание рекреационной инфраструктуры в ООПТ из бюджета направят 270 млн рублей. Средства будут распределять с помощью ежегодного конкурса. Заявки подали 133 национальных парка и

заповедника.

«Для каждой природной территории рассчитают допустимое количество туристов, – рассказали в министерстве туризма Крыма. – Будут установлены правила безопасности при организации туризма. Утверждать план рекреационной деятельности будет Минприроды по согласованию с главой региона».

Землю в ООПТ можно будет взять в аренду на длительный срок: «Будет проведена ревизия всех заключенных ранее договоров аренды. Инвестор будет получать участок на 49 лет только при условии выполнения природоохранных обязательств», – поясняют в минтуризма РК и добавляют:

«Минприроды подготовило законопроект о рекреации на ООПТ. Он определит разрешенные виды строительства, исключив создание индивидуального жилья».

Последнее вызывает большие опасения. Дело в том, что индивидуальным жильем, в соответствии с российским законодательством, считаются отдельно стоящие жилые дома с количеством этажей не более трех, предназначенные для проживания одной семьи (каждый).

Получается, что в ООТП разрешат строить жилые многоэтажки. Даже если нет, то инвесторы давно научились обходить и этот запрет: например, строят апартаменты, которые жилыми помещениями не считаются. Или возводят «рекреационные объекты с гостиничными номерами» – на деле те же апартаменты с баней, тренажерным залом, оздоровительным центром и т.д.

Но и возведение настоящей гостинцы обернется для ООПТ катастрофой. Даже если опустить нюансы самого процесса строительства ( в подавляющем большинтсве случаев негуманного по отношению к природе), любое новое здание требует подведения коммуникаций, дорог, для отеля потребуется парковка, для его посетителей – дополнительная инфраструктура и так далее, и тому подобное.

Иными словами, разрешение на строительство в ООПТ может уничтожить саму суть особо охраняемой природной территории.

Напомним, в Крыму федеральный статус получили национальный парк «Крымский» площадью 34,5 тыс га, два природных заказника ‒ «Каркинитский» и «Малое филлофорное море» общей площадью свыше 66 тыс га, природные заповедники «Казантипский», «Карадагский», «Лебяжьи острова», «Опукский», «Ялтинский горно-лесной» общей площадью около 30 тыс га.

Последние постоянно пытаются застроить, но до сих пор закон не позволял это сделать.

Симферополь, Лиана Макоба

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