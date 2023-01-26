Пляжи Крыма начнут оборудовать комплексами для доступа к воде инвалидов

Пляжи Крыма обещают оборудовать специальными комплексами для доступа к воде людей с ограниченными возможностями. Об этом сообщили в министерстве курортов и туризма Крыма, подчеркивая, что крымские курорты стремятся стать лидерами России по доступности для людей с ограничениями здоровья и маломобильных туристов.

Правда, говорить о существенных успехах на этом направлении пока не приходится.

Как перпедает корреспондент РИА «Новый День», на сегодняшний день адаптированы для посетителей с особенностями здоровья лишь 115 из более 400 официальных туристических маршрутов. Элементами доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья оборудовано всего 87 пляжей – это менее 20%.

Причем, большинство из них относится к учреждениям, специализирующимся на реабилитации людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. А общедоступных пляжей с таким оборудованием единицы.

В этом году в минтуризма обещают заняться организацией беспрепятственного доступа инвалидов к воде. Речь идет о колясках для купания, разработанных одной из крымских компаний.

Схема проста: на специальной площадке человек должен пересесть из своей коляски в кресло, установленное на специальных рельсах. Механизма приводится в действие нажатием кнопки: коляска спускается в воду и остается там, пока человек купается. Завершив процедуру, отдыхающий снова садится в кресло и возвращается на пляж.

По словам разработчиков, установить оборудование можно на пляжах с любым покрытием – песочным или галечным, и даже на скалистом рельефе. Правда апробацию проводили на западном побережье Крыма, отличающемся пологими песчаными пляжами.

В наступившем году в Крыму обещают установить 20 подобных комплексов – на пляжах крупных курортов и гостиниц.

Отметим, что идея оборудовать спуск в воду специальными подъемникам для инвалидов не является уникальной: коляски для купания давно вошли в норму.

«Крым надо «подтягивать» к этому уровню, поскольку сейчас к нам приезжают большое количество людей, для которых «такие условия на пляжах привычны, они не представляют, что их может не быть», – цитирует разработчика РИА Новости.

Симферополь, Лиана Макоба

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