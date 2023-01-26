В Севастополе незаконно начисляли взносы за капремонт

Жительнице Севастополя незаконно начисляли взносы за капремонт.

Как сообщили РИА «Новый День» в городской прокуратуре, женщина на основании договора социального найма живет в Инкермане в квартире, которая находится в муниципальной собственности.

«В соответствии с требованиями жилищного законодательства обязанность по оплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме возложена на собственника жилого помещения, – пояснили в ведомстве. – Однако некоммерческая организация «Фонд содействия капитальному ремонту города Севастополя» с сентября 2016 года по октябрь 2022 года начисляла взносы заявительнице».

Общая сумма незаконно полученных средств составила около 24 тысяч рублей.

После вмешательства прокуратуры Балаклавского района сумму незаконно начисленных взносов на капитальный ремонт вернули горожанке.

Севастополь, Лиана Макоба

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