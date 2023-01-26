Восстановление Крымского моста идет с опережением графика

Восстановление левой стороны автодорожной части Крымского моста идет с опережением графика. Об этом сообщили в Росавтодоре.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня третий пролет при помощи домкратов по накаточным балкам передвинули на опорные тумбы.

Надвижка последнего, четвертого, пролета запланирована на 31 января.

По словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, основные восстановительные работы будут закончены в начале февраля, после этого специалисты возьмутся за деформационные швы и дренаж для отвода воды, а дорожники начнут укладывать асфальтобетон и восстанавливать инженерные системы, последним этапом будет установка ограждений и восстановление освещения.

Движение легкового транспорта и автобусов по четырем полосам Крымского моста планируется восстановить в марте.

Керчь, Олег Яковенко

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