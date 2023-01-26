Крым решил завоевать Китай его же «оружием»

Крымский чай начали продавать в других странах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», крымские сельхозпроизводители начали активно осваивать иностранные рынки год назад. В январе 2022 года более 20 местных организаций разместили свою продукцию на крупны иностранных маркетплейсах – натуральную косметику, сладости, чай и даже кофе.

В июне крупнейший производитель крымской косметики начал оптовые поставки в Китай.

А теперь на рынок Поднебесной вышли производители травяных чаев. Представлено более 150 разновидностей – смеси на основе ромашки, мяты, лаванды, горные травы.

Любопытно, что в стране, являющейся мировым лидером по производству чая, крымская продукция весьма востребована. Особым спросом пользуются чаи на основе или с добавление розы. К этому цветку в Китае особое отношение, а напитки из лепестков и бутонов считаются элексирами красоты и здоровья.

В ближайшее время крымчане намерены подписать крупные контракты на поставку чаев в Объединенные Арабские Эмираты.

Симферополь, Лиана Макоба

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