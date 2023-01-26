Дорожную спецтехнику в Крыму используют менее 30 минут в день

Крымские муниципалитеты крайне неэффективно используют специализированную дорожную технику. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», средняя загрузка единицы техники может составлять всего 22 минуты в день, возмутился глава РК.
«Министерству транспорта необходимо составить графики эксплуатации дорожных машин, чтобы обеспечить их максимальную загрузку, а также минимизировать привлечение техники со стороны, – потребовал Аксенов. – Кроме того, поручил министерству транспорта РК совместно с ГУП РК «Крымавтодор» и главами администраций при приведении в порядок придорожной полосы республиканских и муниципальных дорог учитывать зоны ответственности и приоритетность работ».
Так же дано поручение, в ближайшее время завершить оценку имеющейся в городах и селах инфраструктуры и постановку электрических сетей на учет, чтобы начать монтаж уличного освещения.
Симферополь, Лиана Макоба
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