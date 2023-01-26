В Севастополе будут судить подростка убившего женщину электросамокатом

В Севастополе направлено в суд уголовное дело в отношении 17-летнего подростка, сбившего электросамокатом женщину.

Как сообщили РИА «Новый День» в городской прокуратуре, в апреле минувшего года молодой человек на самокате Ninebot KickScooter Max ехал по проезжей части дороги с большой скоростью и в районе дома №4 на площади Генерала Захарова наехал на пожилую женщину.

Пенсионерка упала и сильно ударилась головой. Ее госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой, от которой она скончалась в больнице.

Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Следствие по делу завершено, обвинение утверждено. Рассматривать дело по существу будет Нахимовский районный суд Севастополя.

Севастополь, Олег Яковенко

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