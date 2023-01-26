Экс-вице-мэра Судака отправили в колонию

Бывший заместитель главы администрации Судака Эйваз Умеров признан виновным в избиении подчиненного.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», история произошла в июле 2019 года. Умерову нужно было решить вопрос установки урн на Кипарисовой аллее и набережной.

По версии следствия, чиновник потребовал от своего подчиненного – директора муниципального учреждения «Коммунхоз» – собрать необходимые средства с предпринимателей, работающих на указанных улицах, и передать определенному поставщику.

Коммунальщик выполнить поручение отказался, указав на его несоответствие законодательству. Тогда «чиновник не менее трех раз ударил его в область головы», – говориться в сообщении Феодосийского суда, рассматривавшего дело. В результате глава «Коммунхоза» получил травмы, «которые оцениваются как причинившие легкий вред здоровью». Суд признал Умерова виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ ) и назначил ему минимально возможное наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Кроме того, ему будет запрещено занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления в течение 1,5 лет после отбывания наказания.

Умерова взяли под стражу в зале суда.

Феодосия, Олег Яковенко

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