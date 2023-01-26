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Четверг, 26 января 2023, 17:03 мск

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Посланник Зеленского прибыл в Таиланд ставить задачи украинской диаспоре

Фото: администрация Зеленского

Депутат от президентской партии «Слуга Народа» Николай Тищенко приехал в Таиланд «для улучшения взаимодействия с представителями украинской общественности».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает в соцсети посольство Украины в Таиланде.

Отмечается, что встреча депутата с украинцами пройдёт в одном из отелей Бангкока.

«О, Тищенко приехал в наш тихий райский уголок – жди бандеровских провокаций против русских», – комментируют пользователи.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»

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