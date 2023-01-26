Депутат от президентской партии «Слуга Народа» Николай Тищенко приехал в Таиланд «для улучшения взаимодействия с представителями украинской общественности».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает в соцсети посольство Украины в Таиланде.

Отмечается, что встреча депутата с украинцами пройдёт в одном из отелей Бангкока.

«О, Тищенко приехал в наш тихий райский уголок – жди бандеровских провокаций против русских», – комментируют пользователи.

Симферополь, Валентин Карамазов

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