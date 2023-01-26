Одессу «отключили» на несколько дней – в Киеве и Виннице не лучше

После ракетной атаки в Одесской области экстренные отключения могут продолжаться несколько дней.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает пресс-служба крупнейшей частной энергокомпании Украины ДТЭК.

«Из-за нанесенных ракетной атакой разрушений в области продолжают действовать экстренные отключения света. Такая ситуация может продолжаться несколько дней, пока не будут восстановлены поврежденные энергообъекты», – говорится в заявлении.

«Самая сложная ситуация с электричеством сейчас в Киевской, Одесской и Винницкой областях», – сообщает министр энергетики Галущенко.

По его словам, зафиксированы попадания в объекты критической инфраструктуры, в регионах действуют экстренные отключения электроэнергии.

Симферополь, Валентин Карамазов

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