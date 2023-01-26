«Задействованы все максимальные ресурсы» – Совбез Украины объявил о скором наступлении ВС РФ

Армия России начнёт полномасштабное наступление по всему фронту в ближайшие «месяц-два».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

«Они готовятся к наступлению – для нас это не является какой-то неожиданностью. Мы понимаем, что они в ближайшее время – месяц-полтора-два, может, меньше, будут начинать свои активные действия. Задействованы все максимальные ресурсы, которые у них есть на территории Российской Федерации», – утверждает он.

При этом чиновник выдвинул экзотическую версию о привлечении к СВО «харьковских уголовников».

«Больше того, я могу сказать – продолжает работать 5-е управление ФСБ на территории нашей страны, имеют попытки привлечь уголовных авторитетов, особенно в Харьковской области, которые на сегодняшний день находятся в Объединенных Арабских Эмиратах. Мы все это отслеживаем», – прводит слова Данилова «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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