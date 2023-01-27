«Море» волнуется: мечты и реальность крымского судостроительного завода

Правительство Крыма озвучивает радужные перспективы судостроительного завода «Море». Другие источники это не подтверждают.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в конце 2021 года глава Крыма Сергей Аксенов обсудил с Владимиром Путиным судьбу феодосийского судостроительного завода и доложил: «Результат – принято решение о загрузке предприятия заказами практически под 100% на следующий год, в том числе связанными с использованием перспективных технологий композитного и алюминиевого судостроения».

На днях сайт министерства промышленной политики Крыма вернулся к теме, дав информацию об успехах завода. Официальный орган совмина РК цитирует Елену Элекчян, врио министра промполитики. Она уверяет, что на производственных мощностях АО «Судостроительный завод «Море» строятся 10 судов разных проектов. Проведение работ по модернизации судоподъемных мощностей и дноуглублению позволят расширить номенклатуру строящихся заказов.

Между прочим сообщается, что в результате проведенного комплекса мер по финансовому оздоровлению АО «СЗ «Море» погашена задолженность по заработной плате и налажена ее ритмичная выплата.

«В рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие оборонно-промышленного комплекса» АО «СЗ «Море» реализует инвестиционный проект, направленный на модернизацию производственных мощностей и спускоподъемного комплекса, по завершению которого в 2023 году предприятие сможет проводить подъем и спуск судов длиной до 80 метров и водоизмещением до 1 тысячи 50 тонн», – рассказала Елена Элекчян.

Однако, глядя на сайт самого предприятия, можно сделать вывод, что завод скорее находится в застое. Последние заводские новости выглядят так: «С 10 по 13 октября 2022 года на АО «СЗ «Море» прошла Всероссийская профориентационная акция «Неделя без турникетов» и « 4 августа 2022 года на АО «СЗ «Море» прошла экскурсия учащихся 7-го Б класса МБОУ Школа №7». Свежо и содержательно.

Судя по материалам картотеки судебных решений РФ, завод непрерывно судится: за прошедший год в отношении него вынесено 25 решений. Он оброс долгами – с него взыскивают громадные суммы и ближние («Крымэнерго»), и дальние («Сибспецпромстрой» из Новосибирска).

По иску последнего 12 августа 2021 года Арбитражный суд РК решил взыскать с АО «Море» задолженность в сумме более 18 млн рублей, осенью того же года иск о несостоятельности завода «Море» подала уральская компания «Металлинвест», ей завод не заплатил 8,5 млн рублей за поставленный упомянутый алюминиевый прокат.

Однако 1 апреля 2022 стало известно, что Арбитражный суд Крыма отказался признать АО «Судостроительный завод «Море» несостоятельным. Возможно, у завода открылись новые перспективы, о которых знает врио министра, но еще не время их конкретизировать.

Поэтому, помимо долгов и судов, напомним о дноуглублении.

В мюле 2021 года завод «Море» заключил с ООО «Стройиндустрия-В» из подмосковной деревни Игнатьево договор на 81 млн руб на дноуглубительные работы – доведение до проектных глубин в рамках выполнения строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция и техническое перевооружение мощностей ФГУП «СЗ «Море», г. Феодосия, Республика Крым». В августе подрядчик получил 24 млн 300 тыс рублей аванса и (вроде бы) приступил к работам, первый этап которых обещал закончить в феврале 2022 года.

К этому сроку подрядчик о проделанной работе не отчитался, более того, в марте выяснилось, что он даже не получил разрешение на захоронение донного грунта. Проще говоря, никакое углубление дна и не начинали.

31 марта 2022 года АО завод «Море» в одностороннем порядке расторг договор с ООО «Стройиндустрия-В». Судьба 24 млн руб пока неизвестна, в базе судебных решений информации о них нет. Новый конкурс на дноуглубительные работы пока не объявляли.

Все это позволяет усомниться в том, что мечты Сергея Аксенова и Елены Элекчян скоро сбудутся.

Симферополь, Ольга Картошина

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