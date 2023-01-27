В Севастополе малоимущих заставляют платить за коммуналку как за королевские апартаменты

Обитателям старой коммуналки в центре Севастополя приходится платить за свои комнаты как за королевские апартаменты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», двухэтажный дом №18 по улице Бакинской был построен в 1953 году. Без системы центрального отопления.

Сейчас в доме зарегистрировано 25 человек. Учитывая статус жилья – коммуналки, возраст и особенности дома, обитают в нем люди малоимущие – инвалиды, пенсионеры, многодетная мать-одиночка.

Поскольку отопление в доме отсутствует, греть помещения приходится электроприборами. В итоге за зиму за электричество «набегает» сумма в десятки тысяч рублей.

«В прошлый отопительный сезон я заплатила за потребленную электроэнергию более 50 тысяч рублей. И вынуждена была жить в долг. Начиная с октября 2022 года мне выставлены счета за потребленную электроэнергию: 10 тысяч 449 рублей за 1577 кВт (ноябрь), 12 тысяч 384 рубля за 1791 кВт (декабрь)», – цитирует одну из жильцов ForPost, отмечая, что подтверждающие слова женщины платежки, есть в распоряжении редакции. При этом женщина получает пенсию в размере меньше одного счета за электроэнергию.

Второй год жильцы просят городские власти перевести их на льготный тариф и субсидировать коммунальные платежи, но чиновники помочь им не спешат.

В департаменте городского хозяйства Севастополя заявляют, что техническая возможность подключения дома №18 на улице Бакинской к системе централизованного отопления отсутствует. А тариф у жильцов и так специальный, так как «дом считается оборудованным стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками. Для таких многоквартирных домов применяется тариф, отличный от домов, не оборудованных электроплитами и электрообогревающими приборами», – подчеркивают в ведомстве.

Однако по информации Госжилнадзора, дом №18 на Бакинской газифицирован – то есть, плиты там не электрические, а газовые, и проводка на повышенные нагрузки не рассчитана.

Жильцы говорят, что в доме из-за больших нагрузок электроприборы периодически выходят из строя, а проводка горит. И опасаются, что рано или поздно случится пожар. Кстати, обитатели дома собрали на капремонт более 164 млн рублей – почему на эти день не поменять хотя бы проводку.

В департаменте городского хозяйства равнодушно отвечают, что полная замена внутридомовых сетей электроснабжения возможна только при проведении капитального ремонта, а он запланирован на 2044-2046 годы (тогда дому исполнится уже 90 лет). И отправляют в управляющую компанию «Район», обслуживающую дом.

В УК утверждают: договор на обслуживание истек еще в феврале 2021 года, а департамент горхозяйства до сих пор не назначил какую-либо УК на этот дом. Поэтому «Район» по мере возможностей поддерживает его жизнеспособность.

«Необходим капитальный ремонт инженерных сетей, фасада и фундамента, так как все нормативные сроки ремонтов истекли давно», – заявляют в УК «Район».

А проводку вообще нужно срочно менять: система электроснабжения, выполненная алюминиевым проводом в ПВХ изоляции, не соответствует требованиям СНиП 31-02, предусматривающим проводку медным проводом в негорючей изоляции.

При этом собственники заявляют, что капитальный ремонт системы электроснабжения не выполнялся с момента строительства дома.

В управляющей компании подчеркивают: вопрос обогрев дома давно можно было решить за счет индивидуальных источников тепла – газовых котлов. Тем более, что дом подключен к централизованной сети газоснабжения. Но это сфера ответственности департамента горхозяйства.

Что же касается субсидий, то пожаловавшейся прессе пенсионерке ее выдали – 800 рублей. Ежемесячные счета за электричество, напомним, превышают 10 тысяч рублей и ее пенсию.

Севастополь, Лиана Макоба

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