Крымчанин изнасиловал маленькую падчерицу и сбежал в монастырь

Житель Крыма в течение года насиловал малолетнюю падчерицу, а когда все вскрылось – сбежал.
Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, первый раз мужчина совершил преступление против половой неприкосновенности дочери своей сожительницы в 2016 году, тогда девочке было всего 8 лет. Ситуация повторялась несколько раз, пока ребенок не рассказал все матери. Насильник сбежал.
Его искали почти 6 лет и обнаружили в одном из монастырей в Бахчисарайском районе, куда устроился рабочим.
Ему предъявлено обвинение «в совершении иных действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенных в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».
Мужчина свою вину признал.
Прокуратура утвердила обвинительное заключение, дело направлено в Керченский городской суд для рассмотрения по существу.
Керчь, Лиана Макоба
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