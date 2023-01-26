В ЕС заявили о плане передаче Украине замороженных активов Центробанка РФ

В ЕС нашли способ передать Украине часть замороженных активов Центробанка России. Об этом заявил юридический комитет Еврокомиссии, пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет о десятой части замороженных активов Центробанка РФ – 36,8 млрд рублей.

Эти средства, отмечают в юридическом комитете ЕК, могут быть использованы при соблюдении определенных условий.

Так, должны быть выдержаны конкретные сроки использования активов, активы должны быть только ликвидными, а основная сумма и проценты от нее возвратятся в Россию в определенный момент.

Плюс ко всему, если предложенная схема с инвестированием средств Банка России окажется неудачной, то ЕС должен будет возместить потерянные деньги.

В дипломатических и юридических кругах к предложенному плану относятся весьма скептически, называя его сырым и непроработанным, отмечает Bloomberg.

Брюссель, Игорь Юров

© 2023, РИА «Новый День»