В ЕС заявили о плане передаче Украине замороженных активов Центробанка РФ

В ЕС нашли способ передать Украине часть замороженных активов Центробанка России. Об этом заявил юридический комитет Еврокомиссии, пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет о десятой части замороженных активов Центробанка РФ – 36,8 млрд рублей.
Эти средства, отмечают в юридическом комитете ЕК, могут быть использованы при соблюдении определенных условий.
Так, должны быть выдержаны конкретные сроки использования активов, активы должны быть только ликвидными, а основная сумма и проценты от нее возвратятся в Россию в определенный момент.
Плюс ко всему, если предложенная схема с инвестированием средств Банка России окажется неудачной, то ЕС должен будет возместить потерянные деньги.
В дипломатических и юридических кругах к предложенному плану относятся весьма скептически, называя его сырым и непроработанным, отмечает Bloomberg.
Брюссель, Игорь Юров
© 2023, РИА «Новый День»
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