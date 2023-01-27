В Севастополе растратили бюджетные деньги, выделенные на восстановление воинских захоронений

Главный похоронщик Севастополя потратил не по назначению бюджетные деньги, выделенные на восстановление воинских захоронений.

Как сообщили РИА «Новый День» в городской Контрольно-счетной палате, нарушения выявлены в ходе проверки ГБУ «Специализированная служба по вопросам похоронного дела города Севастополя» (ССПД). Больше всего вопросов возникло в части освоения бюджетной субсидии на восстановление и обслуживание воинских захоронений времен ВОВ.

За последние 4 года на эти цели из федерального и городского бюджета выделено более 20 млн рублей, в минувшем году – 35 млн. КСП высказала претензии к тому, как тратились эти средства.

Так, в 2020 году ССПД заплатило более 2 млн рублей ООО «Комплект» за строительный контроль на 27 объектах. Но подобная «услуга» при благоустройстве и восстановлении захоронений не предусмотрена. В данном случае функцию контроля должен выполнять заказчик на полученные из бюджета деньга.

Такая же история произошла с ООО «Домострой», на которое ССПД возложила обязанности строительного контроля во время ремонта асфальтобетонного покрытия одного из кладбищ и двух участков дорог у других погостов. За это ООО заплатили более 335 тысяч рублей.

Кроме того, выяснилось, что восстановление захоронений происходило без привязки к их реальным границам – в итоге было потрачено на 37 млн больше, чем требовалось.

«Без достаточного уровня контроля со стороны Департамента за использованием в период 2020-2022 годов ГБУ «ССПД г. Севастополя» средств повлекло нецелевое использование субсидии, что может свидетельствовать о ненадлежащем исполнении Департаментом бюджетных полномочий главного распорядителя бюджетных средств,» – заявили в КСП.

При этом часть могил, подлежащих восстановлению, так и остались не отреставрированными. Установлены факты принятия и оплаты фактически не выполненных работ, работ ненадлежащего качества. Основной объем отклонений фактически выполненных работ от принятых и оплаченных работ приходится на устройство ограждений, облицовку поверхностей гранитными плитами. Также установлены факты несоответствия параметров металлопроката, использованного при производстве ограждений воинских захоронений.

В итоге КСП предложила «провести проверки по каждому выявленному факту нарушения законодательства Российской Федерации, по результатам которых рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц Департамента городского хозяйства, допустивших выявленные проверкой нарушения».

А ССПД придется вернуть в бюджет около 40 млн рублей субсидии.

Севастополь, Олег Яковенко

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