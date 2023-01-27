В Крыму вспоминают жертв фашизма

27 января 1945 года войска Красной армии освободили узников Освенцима. В современном мире этот день стал Международным днем памяти жертв Холокоста.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно официальным историческим данным, в годы Второй мировой войны было уничтожено около 6 миллионов евреев. В Крыму – около 40 тысяч человек, то есть, практически все еврейское население на конец 1941 года. С ними расправились за 1 месяц.

«Нацисты практически всегда уничтожали только евреев ашкеназов, то есть говорящих на идише иудеев, – рассказал доктор философии в современной истории философии Оксфордского университета Михаил Кизилов. –Но в Крыму еврейская община делилась на ашкеназов, крымчаков (местные тюркоязычные евреи), горских евреев и так называемых субботников – славян, перешедших в иудаизм. Германские захватчики постарались уничтожить каждую из этих групп, что им практически удалось. С субботниками расправлялись даже не по этническому признаку, а только по религиозному».

«Жертвами оккупантов и их пособников стали десятки тысяч крымчан разных национальностей, – отметил глава РК Сергей Аксенов. – Концлагерь «Красный», Багеровский ров под Керчью, десятый километр Феодосийского шоссе, Красная горка в Евпатории – все эти названия напоминают не только нам, но и всему миру о чудовищных преступлениях, которые не имеют срока давности.

К сожалению, у многих короткая память. Даже о самом факте освобождения Освенцима именно советскими войсками на Западе сегодня предпочитают не вспоминать».

Крым был оккупирован нацистами с осени 1941 и до весны 1944 года. По последним данным, за два с половиной года оккупации полуострова фашисты расстреляли 71 тысячу 921 мирного жителя и 19 тысяч 319 военнопленных, замучили 18 тысяч 322 мирных гражданина и 25 тысяч 615 военнопленных, угнали в рабство еще 85 тысяч 447 человек.

Симферополь, Олег Яковенко

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