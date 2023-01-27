МВФ получит разрешение на кредитование «воюющей страны»

МВФ рассматривает вопрос о выделении Украине 16 миллиардов долларов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Как отмечает издание, в случае одобрения программа, рассчитанная на 3-4 года, предполагает выделение от 5 до 7 миллиардов уже в первый год. Если план будет согласован к концу марта, то первый транш поступит уже в апреле.

По информации Bloomberg, реализация этой программы зависит от ряда условий, включая одобрение со стороны стран G-7, а также от доноров и кредиторов Украины. План также потребует внесения изменений в правила кредитования МВФ, чтобы фонд мог кредитовать воюющую страну.

Симферополь, Валентин Карамазов

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