В Крыму выставили на продажу один из известных архитектурных памятников

Министерство культуры Крыма выставило на продажу один из символов Симеиза – виллу «Ксения».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», особняк в стиле модерн с элементами неоготики был построен в начале ХХ века по проекту военного инженера Якова Семенова, а фасада оформил знаменитый ялтинский архитектор Николай Краснов. Дачу назвали в честь внучки владелицы Варвары Чуйкевич. Сами хозяева жили на соседней вилле «Маруся», а «Ксению» сдавали дачникам.

После революции в здании располагалась гостиница, затем вилла «Ксения» вошла в состав санатория «Красный маяк», корпусом которого оставалась до 1990-х годов. После развала СССР виллу закрыли, и она пришла в запустение.

В некоторых источниках утверждается, что вилла каким-то образом стала частной. В реальности, историческое задние действительно пытались вывести из государственной собственности, но эту попытку успели пресечь.

Официально вилла числится республиканской собственностью и памятником архитектуры регионального значения.

Здание пытались реставрировать: в 2017 году в рамках ФЦП на эти цели было выделено 70 млн рублей, но подрядчик с поставленной задачей не справился, контракт расторгли.

И теперь виллу, действительно, собираются отдать в частные руки: ее выставили на торги. Первоначальная цена составляет 120 млн 600 тысяч рублей. Цена за квадратный метр – 101 тысяча 72 рубля 23 копейки –недорого для недвижимости в центре популярного курортного поселка в двух шагах от моря.

Напомним, еще один символ Симеиза и памятник архитектуры – дачу «Мечта» продали за 90 млн рублей.

Симферополь, Лиана Макоба

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