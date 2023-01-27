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Пятница, 27 января 2023, 16:59 мск

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Советник Зеленского обвинил Укроборонпром в «снарядном голоде» на фронтах

Фото: politica.com.ua

Государственный концерн «Укроборонпром» потерял десять лет, не занимаясь проблемой восполнения боеприпасов для украинской армии.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил советник Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин.

«Укроборонпром» утратил свои позиции на протяжении последних лет, не создал достаточно линий по производству боеприпасов. А на сегодняшний день мы видим – территория Украины простреливается до Львова, так что создать мощное производство, которое бы находилось на территории Украины, и было бы сохранено, – это сейчас очень сложно», – посетовал он.

«Необходимо было 5-10 лет назад создавать совместное предприятие с Польшей, с Чехией, Словакией, другими странами, на их территории, производить мощные боеприпасы, кстати, обеспечивать хранение этих боеприпасов на тех территориях, а уже логистическими путями подавать эти боеприпасы во время войны. Потерял «Укроборонпром», потеряла наша промышленность – сегодня имеем последствия в виде снарядного голода», – приводит слова Апаршина «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»

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