Советник Зеленского обвинил Укроборонпром в «снарядном голоде» на фронтах

Государственный концерн «Укроборонпром» потерял десять лет, не занимаясь проблемой восполнения боеприпасов для украинской армии.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил советник Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин.

«Укроборонпром» утратил свои позиции на протяжении последних лет, не создал достаточно линий по производству боеприпасов. А на сегодняшний день мы видим – территория Украины простреливается до Львова, так что создать мощное производство, которое бы находилось на территории Украины, и было бы сохранено, – это сейчас очень сложно», – посетовал он.

«Необходимо было 5-10 лет назад создавать совместное предприятие с Польшей, с Чехией, Словакией, другими странами, на их территории, производить мощные боеприпасы, кстати, обеспечивать хранение этих боеприпасов на тех территориях, а уже логистическими путями подавать эти боеприпасы во время войны. Потерял «Укроборонпром», потеряла наша промышленность – сегодня имеем последствия в виде снарядного голода», – приводит слова Апаршина «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»