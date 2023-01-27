Всех киевлян мужского пола загребут умирать под Бахмутом и Угледаром

Главам районных администраций Киева приказано отработать списки всех граждан мужского пола 1968-2003 годов рождения и до 31 января предоставить их в Киевский горвоенкомат.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», документ с таким призывом от имени Подольской РГА к руководителям госорганов, учреждений, организаций и предприятий сегодня появился в на сайте администрации и во всех соцсетях.

Особо отмечается, что руководители обязаны оповещать своих сотрудников о мобилизации и обеспечивать их явку.

Подобные мероприятия касаются всего Киева. Такое же объявление появилось на сайте Днепровской райгосадминистрации.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»