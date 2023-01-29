Крымский мост закроют в течение суток

Ремонт основных конструкций Крымского моста завершается. В ближайшие сутки на опоры поставят четвертый, последний, пролет автодорожной части, поврежденной во время теракта в начале октября прошлого года.

Как сообщили РИА «Новый День» в министерстве транспорта Крыма, сегодня 23:00 на автоподходах к Крымскому мосту будут введены ограничения в движении транспорта. Полностью автодорожную часть закроют с 00:00 до 12:00 по местному (и московскому времени). Водителей просят заранее планировать свои поездки и следить за поступающей информацией.

После надвижки последнего пролета останется сформировать деформационные швы, сделать дренаж для отвода воды, уложить асфальтобетон и восстановить инженерные системы, ограждения и освещение.

Движение легкового транспорта и автобусов по четырем полосам Крымского моста планируется восстановить в марте.

Керчь, Лиана Макоба

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